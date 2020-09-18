مصر | أجهزة الأمن تداهم استوديو صوت غير مرخص ببولاق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أجهزة الأمن تداهم استوديو صوت غير مرخص ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة بداخل أستوديو صوت "غير مرخص" ببولاق الدكرور.

ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، باستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه، وتم ضبط مالك الأستوديو، وعثر بداخله على جهاز حاسب آلي يعمل كوحدة مونتاج مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ومصنفات فنية غير مصرح بنسخها، مايك صوت لاستقبال وتكبير الصوت، سماعات أذن لاستخدامها بغرفة التسجيل، فلتر صوت لتقنية الصوت أثناء التسجيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.