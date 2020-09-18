مصر | ضبط سيدة روجت لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة روجت لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان)، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (1 هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.