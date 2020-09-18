مصر | 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام ( حاصل على دبلوم - مقيم بالبحيرة ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالى بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه.

أمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ( 3 مليون جنية مصرى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

