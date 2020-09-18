مصر | الداخلية تواصل توجيه الضربات لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تواصل توجيه الضربات لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى (الإسماعيلية، الشرقية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية تم إستهدافهم وضبطهم وذلك على النحو التالى:

ضبط (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالى، 4 هاتف محمول) بحوزة (عاطلان) حال إستقلالهما سيارة تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.

ضبط (عدد 21 لفافة لمخدر البانجو "هيدرو" وزنت 10،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية.

ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية.

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ضبط (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.