شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع تختتم منافسات بطولة ألعاب القوي لأوليمبياد الطفل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية الإدارة العامة للطلائع بقيادة عادل فوزي المدير العام وكتيبة معاونيه منافسات ألعاب القوي في أوليمبياد الطفل المصري والتي أقيمت ياستاد الإسكندرية الرياضي بقيادة الدكتور محمد عبدالرازق وفي حضور الدكتور أمين شعبان رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوي والكابتن داليا محمود نائب الرئيس والقائم بأعمال المدير التنفيذي. شهدت المنافسات قوة وندية من المشاركين من الأندية والهيئات ومراكز الشباب والمدارس وحصد المراكز الأولي اللاعبين يوسف على 100م وشذي حسام 100م وشليمار محمد جلة ومازن محمد جلة ومحمود محمد وثب طويل وعهد حسنين وثب طويل وفي نهاية المنافسات فاجأت منطقة ألعاب القوي الجميع بتكريم إدارة الطلائع ممثلة في عادل فوزي المدير العام وإيمان خضري مسؤول الأولمبياد ومحمد مجدي وشيماء شعبان وآيات حجازي وأميرة وسمر وباقي زملائهم علاوة على الفائزين الستة. وتحدث الدكتور آمين مقدما شكره للجميع وسعادته بالتواجد في البطولة بينما تحدث عادل فوزي مبديا شكره للمنطقة والتعاون الجاد مع الإدارة وقام بتحكيم البطولة حكام منطقة الإسكندرية لألعاب القوي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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