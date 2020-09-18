شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عمرو حنفي ،محافظ البحر الأحمر، والعديد من المسؤولين بالأوقاف والمحافظة المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة حيث شهد منتجات هيئة الأوقاف المصرية .

فيما أشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف سواء في المشروعات الاستثمارية أو المساهمات الاجتماعية وغيرها من العديد من المجالات .

وصرح المهندس سيد محروس ،رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بناءً على توجيهات معالي الوزير بقيام الهيئة بعرض خصم يصل إلى ٢٠ ٪ على منتجات الهيئة من السجاد المنزلي إلى نهاية احتفالات اكتوبر ،ويستمر الخصم على محراب الصلاة حتى احتفالات المحافظة بالعيد القومي يناير المقبل ، وخصم ١٠ ٪ على منتجات الهيئة من الأثاث والديكور المنزلي يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة في رعاية المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .