شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 6 مساجد تابعة لوزارة الأوقاف في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد تابعة لوزارة الأوقاف بمساهمة الأهالي، وهي كوم السعداء بمركز فوه، والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومسجد الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن، وسيتم افتتاح 19 مسجداً ما بين إحلال وتجديد ومساجد جديدة بقرى المحافظة، وسوف تستمر الافتتاحات خلال الأيام المقبلة.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية تابعت افتتاحات المساجد، ولم نسجل أي مخالفات في أكثر من 4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، بالإضافة للمساجد الجديدة التي جرى افتتاحها خلال الشهر الحالي، مؤكداً أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوافق على فرشها، وأقيمت تحت الإشراف الهندسي المباشر المديرية، مشيراً إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات شهدوا الافتتاحات كل في دائرة إدارته.

إفتتاح مساجد جديده