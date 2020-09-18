شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة و الآثار»: 6062 قطعة محتويات متحف شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل إجمالي عدد القطع التي استقبلها المتحف حتى الآن إلى ٦٠٦٢ قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للاله ”ايروس“ وهو يصطاد الغزلان والتي من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للاله «بس» من الطين الغير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه في قاعة «الانسان والحياة البرية“.
هذا بالاضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.
وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحوري والملكي، واوشكت على الانتهاء في القاعات الآخرى، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الجرافيك وبطاقات الشرح. واشار إلى أن المرحلة القادمة ستشتمل تنظيم عرض التراث السيناوي، والحُلي الخاص بأسرة محمد على.
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