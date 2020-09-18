شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الليمون والكيوي والفراولة تقوي جهاز المناعة للحماية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدد من الإرشادات الخاصة بتقوية جهاز المناعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال بعض الأغذية الطبيعية بعيدا عن الأدوية والفيتامينات.

وقالت الوزارة، أن الفراولة والبرتقال والكيوي والليمون من الأغذية التي تتمتع بنسبة عالية من فيتامين سي لتقوية جهاز المناعة، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة التي تحسن من أداء الجهاز المناعي وتقلل من التوترات.

وأضافت الوزارة أن هذه الأطعمة تحتوي على السكر الطبيعي الذي يعد غذاء ووقوم للمخ.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.

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ارشادات وزارة الصحة الخاصة بالأطعمة المقوية لجهاز المناعة