شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف كواليس اللقاء السرى لأسر متهمي «قضية الفيرمونت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر قانونية ومحاميين على صلة بقضية «التعدى على فتاة الفيرمونت» تفاصيل عقد عدد من أسر واقارب المتهمين المتورطين في تلك القضية اجتماعا في مكتب محامى شهير قبل يومين للاتفاق على سيناريو وروايات واحدة يتم سردها أمام النيابة العامه من قبل المتهمين المحبوسين أو المتهمين الهاربين اذا ما تم ضبطهم.

وعلمت «المصرى اليوم» ان المحامى صاحب المكتب كان يفرض سرية تامه على هذا الاجتماع لدرجة انه اعطى إجازة لمعظم العالمين بمكتبه، كما طلب من الحضور بناء على طلب عدد من اسر المتهمين، ترك الهواتف المحموله في سيارتهم أو خارج غرفة الاجتماع.

وكانت النيابة العامه قد امرت بحبس 3 متهمين واخلاء سبيل 3 وضبط واحضار 4 اخرين «هاربين»،كان قدم المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وذلك لإصداره قراراً بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت» عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وذكرت النيابة العامة في بيانات سابقة أنها أجرت تحقيقات في الواقعة، ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجار استكمال التحقيقات.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ الذي تقدمت به الفتاة ضحية هؤلاء المتهمين ولقراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة أن قرار النيابة العامة اليوم بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأكدت مايا مرسي، أن القرار بعث برسالة طمأنينة وراحة لنساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء، مشيرة إلى أن القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمي ويصون حقوقها.

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وأضافت رئيسة المجلس، أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر، وخلق شعور لديهم بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمي المرأة ويحترمها، كما أن هذا البيان رسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس والتعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون.