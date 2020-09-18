شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف أسوان»: جاري افتتاح 4 مساجد جديدة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه في إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلاوتهم وشعائرهم، جاري افتتاح 4 مساجد جديدة بالمحافظة، وهي مسجد البسيون بقرية غرب أسوان، بالإضافة إلى مسجد النصر بمنطقة الشيخ هارون، ومسجد النور بإدفو، وأيضاً مسجد عمر بن الخطاب بقرية الرديسية.

وأكد على التزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع ضرورة الاستمرار في الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.