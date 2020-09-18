شكرا لقرائتكم خبر عن يحتاج لفرشه بالسجاد.. مسجد سيدي أحمد ربيع بدسوق مغلق عن الصلاة منذ عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشكو أهالي مدينة دسوق ومحبي الشيخ أحمد ربيع ومريديه من غلق مسجد سيدي أحمد ربيع منذ أكثر من عام ومنع الصلاة به لعدم وجود سجاد به ليتم الصلاة عليه.

وقال ممدوح الجنايني، مدير عام سابق بالتموين أن هذا المسجد ثاني أكبر المساجد بمدينة دسوق ويوجد به ضريح العارف بالله سيدي أحمد ربيع، وله مريديه من مختلف بلدان العالم إلا أنه تم غلقه منذ أكثر من عام بسبب وجود ميل بمئذنته وإنهيارات ببعض أجزائه كانت تمثل خطوره على حياة المصلين , فقام أحد رجال الخير بالمدينه بإعادة ترميمه وترميم المئذنه وصيانتها دون أن تتحمل الأوقاف شيئا, إلا أنه مازال مغلقا لحاجته لفرشه بالسجاد ومساحته حوالي 400متر, كما أن دورة المياه الخاصه به تحتاج للصيانه , وطالب الجنايني بتدخل اللواء جمال نور الدين, محافظ كفرالشيخ للأمر بفرشه بالسجاد وفتحه للمصلين لأداء الصلوات به.

الدكتور أحمد عطوان، بجامعة الأزهر الشريف ومن محبي الشيخ أحمد ربيع وسيدي إبراهيم الدسوقي قال للمصري اليوم أن الشيخ أحمد ربيع ذكر في العديد من الكتب بأنه كان نقيبا لسيدي إبراهيم الدسوق حينما أرسله لشاطيء النيل بمدينة دسوق لينادي على التمساح الذي إبتلع طفلا(الشيخ قيراطين حاليا وضريحه بالقرب من مسجد الدسوقي) حينما كان قادما مع والدته لزيارة الدسوقي فخرج التمساح من البحر وإبتلع الطفل، فذهبت والدته للدسوقي لتبكي على ولدها, فأرسل الدسوقي نقيبه (الشيخ أحمد ربيع) لينادي على التمساح بالنيل قائلا:(يامعشر التماسيح من أخذ منكم طفلا فليأت) , فشق التمساح الماء وخرج إليه فإصطحبه للدسوقي الذي أمره بلفظ الطفل من جوفه قائلا:كع الطفل بأمر الله فكعه ..فقال له مت بإذن الله فمات..وبعد موت التمساح ذبح وتم تعليق فقره من فقرات عاموده الفقري من ظهره محفوظه حتي الأن في مقام سيدي إبراهيم الدسوقي في برواز من الألمونيوم , ككرامه من كراماته, وقد ذكرت هذه الكرامه لسيدي إبراهيم الدسوقي في العديد من الكتب منها الطبقات للشعراني.

الشيخ عادل زويل، مديرعام إدارة أوقاف قبلي بدسوق قال أن مسجد سيدي أحمد ربيع كان بمئذنته ميل ويحتاج للترميم، فتم إحلاله وتجديده وتجديد المئذنه عن طريق أحد رجال الخير والمسجد في حاجه لفرشه , وقد خاطبت مديرية الأوقاف الوزاره لفرشه وتم الموافقه وسيتم ذلك قريبا كما سيتم إفتتاح المسجد للصلاة به يوم 9من الشهر القادم ضمن 200مسجد.