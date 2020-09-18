شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف السويس» في خطبة الجمعة: الإسلام جمع بين القيم والمثل العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «كيف نستعيد قيمنا واخلاقنا الجميلة»، وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد فجر الإيمان بمنطقة الإيمان التابع لإدارة أوقاف الأربعين، إن الاسلام جاء برسالة عظيمة، جمعت بين القيم الفاضلة والمثل العالية فلم تترك فضيلة من الفضائل ولا قيمة من القيم تسمو بها النفوس إلا ودعت إليها، وحثت على التمسك بها، وما تركت خلقا ذميما إلا ونهت عنه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة إذ وصفه القرآن فقال تعالي «وانك لعلي خلق عظيم»، وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألت «أنه قرأنا يمشي على الأرض».

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس في خطبته أننا في حاجة أن نجعل هذه القيم والأخلاق منهج حياة وسلوكا عمليا نتعايش به في مجتمعنا ومع الناس جميعا بالأخلاق ترتقي الأمم، وكذلك ننال رضا الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم «ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال صلي الله عليه وسلم تقوي الله وحسن الخلق» وقال صلي الله عليه وسلم «إن احبكم إلى واقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن من سبل استعادة قيمنا واخلاقنا الجميلة غرس هذه القيم في نفوس الشباب ،فهم عماد الأمة، وقلبها النابض واملها في مستقبل مشرق ولقد حكي القرآن الكريم ما كان من لقمان مع ابنه فقال تعالي «يابني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشِ في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور».