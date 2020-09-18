شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بنها تتلقى طلبات 40 مرشحا للنواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت محكمة بنها الابتدائية، تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثانى للترشح، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة بعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، اليوم الجمعة، حتى الآن 40 طلب وسط تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح.
وشهدت المحكمة هدوء وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.
كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.
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