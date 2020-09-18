شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية لمتحف كفر الشيخ تمهيدا لافتتاحه الوشيك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد الانتهاء من تطوير متحف المركبات الملكية ببولاق، وزارة السياحة والآثار تسابق الزمن للانتهاء من متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ والقومي للحضارة المصرية، حيث يعكف آثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدا لافتتاحهم الوشيك.
يقوم الآن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي بوضع القطع الأثرية بفتارين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف، والذي يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.
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