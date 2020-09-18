شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن صرف بدل التدريب و التكنولوجيا لأعضائها الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين ، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين ، بعد غد الأحد ٢٠ سبتمبر بماكينات الصرف للبنك الأهلى ، مضيفا ان الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين ، عليهم التوجه الى النقابة فى نفس اليوم لصرف البدل .
وأضاف الزناتى فى بيان له، أنه سيتم تحويل شيكات اقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر فى نفس اليوم ، حيث يحصل المستفيدون من قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط على قيمة القسط من المصرف المتحد فى نفس اليوم، بينما يتم صرف الاقساط من بنك ناصر بعدها بيومين ، لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة داخل البنك .
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