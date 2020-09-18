شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تعلن تجميع 66 ألف طن قش أرز بالتعاون مع التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، نفذت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 7193 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد 5707 سيارات ومخالفة 1486 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 1576 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة 230 وتوقف عدد 1191 عن العمل ومخالفة 155 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إجمالى ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية قد بلغ 66 ألف طن حتى تاريخه وذلك من خلال مواقع التجميع المدعومة من وزارة البيئة أو المفتوحة من قبل الأهالى، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير 21 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

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وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي ، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد 1751 نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وقد وصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى 43 بلاغا تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ترحب باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 9 صباحا إلى 9 مساء وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.