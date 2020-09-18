شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والعديد من المسؤولين بالأوقاف والمحافظة المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة حيث شهد منتجات هيئة الأوقاف المصرية.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف سواء في المشروعات الاستثمارية أو المساهمات الاجتماعية وغيرها من العديد من المجالات .

وصرح المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية بناءً على توجيهات الوزير بقيام الهيئة بعرض خصم يصل إلى 20 ٪ على منتجات الهيئة من السجاد المنزلي إلى نهاية احتفالات أكتوبر ، ويستمر الخصم على محراب الصلاة حتى احتفالات المحافظة بالعيد القومي يناير المقبل ، وخصم 10 ٪ على منتجات الهيئة من الأثاث والديكور المنزلي يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة في رعاية المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

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وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة ، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله (عز وجل) حيث يتم اليوم افتتاح مسجدي الأحياء بالغردقة بحضور وزير الأوقاف و محافظ البحر الأحمر ، وينيب وزير الأوقاف والمحافظ في افتتاح مسجد السمان بالقصير ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى حيث

تم إحلالها وبناؤها على طراز معماري فريد، وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل ونسخة من كتاب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث مؤلفات الوزير إلى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .