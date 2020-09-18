شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يشهدان توزيع لحوم صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، توزيع 2 طن من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحر الأحمر كدفعة خامسة، بواقع إجمالي 10 أطنان للمحافظة حتى الآن.

وأشاد محافظ البحر الأحمر بالمشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

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وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة ، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله (عز وجل) حيث يتم اليوم افتتاح مسجدي الأحياء بالغردقة بحضور وزير الأوقاف و محافظ البحر الأحمر ، وينيب وزير الأوقاف والمحافظ في افتتاح مسجد السمان بالقصير ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى حيث تم إحلالها وبناؤها على طراز معماري فريد، وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل ونسخة من كتاب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث مؤلفات الوزير إلى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .