شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تسهيلات للتصالح فى مخالفات البناء بالقاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محافظة القاهرة لتسهيل إجراءات التصالح فى المبانى المخالفة مد العمل بالمراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات التصالح حتى السادسة مساءً، واستمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت. Advertisements مع إمكانية الدفع بعدد من البنوك لتخفيف التزاحم وسرعة تسليم الأوراق، وتخفيض أسعار التصالح بكافة الأحياء من 25% حتى 50%، فضلا عن استلام الأوراق المقدمة من المواطنين واستكمال المتبقى خلال شهرين.

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء

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