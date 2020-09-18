شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 8 سفن خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 5 سفن حاويات و2 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 8 سفن.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12951 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13183 طن تشمل 9760 طن قمح و200 طن صودا و2000 طن ذرة و1223 طن خشب زان . ‎

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بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 334 حاوية مكافئة تشمل فواكه ( بلح أحمر وعنب وفراولة ) وخضروات ( بطاطا وبطاطس ) و حاصلات زراعية ( بصل وريحان وزعتر ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والمغرب و سنغافورة وهولندا وألمانيا و امريكا وبنجلاديش وماليزيا وكرواتيا .

وسجل عدد الحاويات الوارد 102 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 899 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72499 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21940 طنا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4457 شاحنة منها 415 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 22100 من البضائع العامة.