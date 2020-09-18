شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية لمتاحف كفر الشيخ والقومى للحضارة وشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة والآثار على الانتهاء من متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ والقومي للحضارة المصرية، حيث يعكف أثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لهم تمهيدا لافتتاحهم الوشيك. وفى متحف كفر الشيخ يقوم الآن أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي بوضع القطع الأثرية بفتارين العرض الموجودة بالقاعات المختلفة للمتحف، والذي يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

وأشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى ان سيناريو العرض يبرز أيضاً بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ بأعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ كما تم وضع و تجربة نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والإرشادية والخرائط التوضيحية للموقع ومسار الزيارة بالمتحف.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن من أهم القطع التي ستعرض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهه سخمت، وتمثال آخر لآحد الكهنه يرجع لعصر الأسره 26، من منطقة تل الفراعين. وأضاف أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

وفى متحف شرم الشيخ وصل إجمالي عدد القطع التي استقبلها المتحف حتى الآن إلى 6062 قطعة، آخرها قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للاله ”ايروس“ وهو يصطاد الغزلان والتي من المقرر أن تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للاله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه في قاعة "الانسان والحياة البرية“. هذا بالاضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.

و قد تم الانتهاء من جميع الأعمال بالممر الحتحوري والملكي، واوشكت على الانتهاء في القاعات الآخرى، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الجرافيك وبطاقات الشرح. و اشار إلى أن المرحلة القادمة ستشتمل تنظيم عرض التراث السيناوي، والحُلي الخاص بأسرة محمد علي.

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وفى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط قال عثمان أنه تم تدعيم سيناريو العرض المتحفي بعدد من القطع التي ترجع إلى العصر الإسلامي والقبطي والعصر اليوناني الروماني، حيث استقبل من متحف الفن الإسلامي الإبريق والقسط الخاص بالأمير طقطق، وبعض الأواني المصنوعه من الخرف ذو البريق المعدني نادرة الصنع، كما استقبل من المتحف القبطي شرقية ملونه وعصا لبطريارق، وأحد الأناجيع الفريدة.