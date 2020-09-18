كيف تعمل مع الشيطان وتحصل على مرتب خيالى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف حلقة اليوم من برنامج خبايا للزميل هانى عبد الحليم والذى يذاع كل ثلاثاء على قناة الخليج 365 مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لإدارة صفحات التواصل الاجتماعي ضد الدولة المصرية. وتتناول الحلقة كيف نقل الإخوان تنظيمهم السري إلى "السوشيال ميديا" والاستشهاد بأمثلة كثيرة من الحسابات المزيفة التي يديرون بها الهاشتاجات والشتائم ضد الدولة.

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