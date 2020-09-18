شكرا لقرائتكم خبر عن التسلسل الزمنى لإغلاق الكنائس حتى عودة أنشطتها خلال 6 أشهر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشهور الأولى من العام الجاري، ذروة انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى دعى الدولة لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة للحد من تفشى الوباء، كالحظر الكلي لبعض الأيام والجزئي الذى استمر شهور ومنع التجمعات وغيرها، الأمر ذاته انعكس على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي شهدت قرارات متتالية بدأت بالإغلاق التام سواء للكنائس أو الأديرة، وكذلك إرجاء إلقاء البابا تواضروس عظته الأسبوعية من الكاتدرائية، حتى الفتح التدريجي، وعودة العظة من جديد، في تفاعل مع تطور انتشار الفيروس، استمر 6 أشهر من مارس الماضى حتى سبتمبر الجاري.

Advertisements

وفي 17 سبتمبر الجاري، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة نشاطات مدارس الأحد والأنشطة الكنيسة الأخرى بنسبة 50%. وقالت الكنيسة فى بيان: "فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد، وذلك بنسب 50% بالنسبة للقاهرة والإسكندرية، على أن يتولى الأباء المطارنة والأساقفة كل فى إيبارشيته تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها فى البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضى بكل دقة وحفاظ على سلامة أبناءنا".



من الإغلاق للفتح

ويقدم لكم ”الخليج 365”، إنفوجراف بالتسلسل الزمني من الإغلاق لفتح الكنائس حتى عودة الأنشطة ومدارس الأحد.