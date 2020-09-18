شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعه بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بعنوان كيف نستعيد أخلاقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الشيخ حاتم فوزي البري، شيخ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق خطبة الجمعه بالمسجد الإبراهيمي بعنوان (كيف نستعيد أخلاقنا) وقال إن ذلك يأتي بالتأسي بالرسول صلي الله عليه وسلم في أقواله وأعماله فهو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخروذكر الله كثيرا.

وتابع: نحن أحوج الأن الي أن نعود إلي أخلاق الرسول الذي كان خلقه القرأن الكريم, والذي مدحه ربه بقوله(وإنك لعلي خلق عظيم) والعبادات في ديننا مرهونة بالأخلاق , فدين الإسلام هو دين الأخلاق ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين.

وأدي المصلون صلاة الجمعه بالمسجد وهم يلبسون الكمامات ومع كل منهم سجادة صلاته الخاصه وإلتزموا بتنفيذ الإجراءات الإحترازيه وحضر الصلاة الشيخ عادل زويل مدير إدارة أوقاف قبلي بدسوق والشيخ بشير محمدي إمام المسجد .