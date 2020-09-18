شكرا لقرائتكم خبر عن تمريض السويس يعقد اجتماعا عاجلا للتدريب على فحص وعلاج الأمراض المزمنه والاعتلال الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت ادارة التمريض برئاسه مس عبير محمود مدير ادارة التمريض بالمديريه مع مدير اداره الرعايه الاساسيه ومفتشين التمريض بالرعايه الاساسيه بالمديريه لتجهيز الفرق المرشحه للعمل بالمبادره وتم مناقشه اهميه المبادره للكشف المبكر عن مضاعفات الامراض المزمنه مثل السكر والضغط خاصه على الكلى لاكتشاف أي قصور بالكلى لتجنب الفشل الكلوى وهو من مضاعفات تلك الامراض وشرح خط سير المريض ومراجعه كيفيه قياس الضغط والسكر وقياسات الجسم ومعرفه أماكن الاحاله داخل محافظه السويس مع التشديد على اتباع الاجراءات الاحترازيه اللازمه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

يأتى ذلك في إطار مبادره ١٠٠ مليون صحه والتى اطلقها الرئيس عبدالفناح السيسى رئيس الجمهوريه انطلاقاً من اهتمامه والقياده السياسيه بالصحه العامه للمصريين كحق من الحقوق الدستوريه وتحت رعايه الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان ومعالى محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس .

وأكد الدكتور أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس على ان المبادره تستهدف الاكتشاف المبكر ومتابعه وفحص وعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنه وتعمل الوحدات على فترتين الاولى من ٩ صباحا إلى ٣ ظهراً والثانيه من ٣ ظهراً إلى ٩ مساءاً في المراكز الطبيه والوحدات الصحيه وبعض مراكز الشباب والميادين العامه .

تمريض السويس يعقد تجتماعا عاجلا للتدريب على أليات العمل بمبادره السيد رئيس الجمهوريه لفحص وعلاج الأمراض المزمنه والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى