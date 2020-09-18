شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يدشن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،اليوم، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان، حيث أجري جميع الفحوصات الطبية بالمبادرة، وذلك عقب صلاه الظهر بمقر المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين والمواطنين .

ووجه الزملوط بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددا بضرورة التطهير المستمر للمساجد والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزاه الصحة بالوادي الجديد أن المبادرة تم تدشينها اليوم بعدد 6 مساجد كبري على مستوي المحافظة، موضحا أنه بدءا من غد سيتم العمل من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطن فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان .