شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف علي مراكز التكنولوجيا لتقنين أوضاع المباني المخالفة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت العديد من مراكز التكنولوجيا، التابعة للوحدات المحلية بمراكز المنيا، إقبال ضعيف جدا، وامتد الأمر إلى خلو بعضها تماما من المواطنين، المتردد عليها، لتقنين المباني المخالفة، والحصول، وسداد جدية التصالح، والحصول على شهادة إيقاف تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة بحقهم .
فيما حرص العاملين بمراكز التكنولوجيا على التواجد في ساعات العمل الرسمية لاستقبال الراغبين في تقنين الأوضاع وفقا للإجراءات المتبعة والمواعيد المحددة .
من جانبه، حرص المحافظ اللواء أسامة القاضي، على التواصل مع غرف العمليات لمتابعة إقبال المواطنين، وإعداد بيان يومي بحجم ما تم انجازه .
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