شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الأقصر الجمعة الافتتاح الرسمي لعدد 3 مساجد وهى مسجد الغرز بقرية الغرز بمركز ومدينة ارمنت، ومسجد النور بمدينة الاقصر، ومسجد أبو زيد بقرية العشى بمركز ومدينة الزينية.

وأوضح الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الاوقاف بالأقصر ان المساجد الثلاث المفتتحة اليوم من المساجد التي تم الانتهاء من احلالها وتجديدها على نفقة الوزارة في اطار الخطة الموضوعة لتجديد كافة المساجد على مستوى مراكز المحافظة.

وشارك في الافتتاح قيادات الدعوه بادارات بندر الاقصر والزينيه وارمنت وغيرها من الادارات التابعه للمديريه، والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية، وعدد من المواطنين.

جاء ذلك في ضوء تعزيز الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وتنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .