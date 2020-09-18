شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر أقوال السائق المتهم بدهس ضابط بالطريق الزارعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على نص أقوال السائق المتهم بقتل ضابط مرور عمدا بنزلة قليوب بالطريق الزراعى، قال السائق أنه فوجئ بالضابط الضحية يقف أمام السيارة بشكل مفاجئ، وحاول السائق – على حد قوله- أن يوقف السيارة إلا انه فوجئ بتعطل فراملها وهوا ما أدى إلى دهس الضابط وقتله. وذكر السائق ان الحادث استغرق لحظة واحدة دون ان يدرك ما الذي الحدث , وقال السائق «كل الواقعة حدثت في لحظة وكانى كنت في كابوس».

وكانت النيابة العامة، قد امرت ليلة امس حبس قائد ال احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل الضابط عمدًا بقليوب.وذكرت النيابة العامة أنها تلقت إخطارًا بوفاة نقيب بـ«الإدارة العامة للمرور» على إثر صدمة بحافلة في الطريق الزراعي بمنطقة (نزلة قليوب) بالطريق الدائري .

وواجهت النيابة المتهم بالتحريات واقوال الشهود وكاميرات المراقبة التي جاء بها أن السائق تعمد السير في اتجاه ضابط المرور ودهسه عمدا، فضلا عن ان تفريغ الكاميرات تضمنت مشاهد لمحولة الضحية إيقاف السيارة لمخالفتها وكان الضابط يشير بيده بضرورة التوقف. إلا ان السائق تحرك بسرعة تجاه الضابط الذي اختفى اسفل عجلات السيارة، واظهرت كاميرات أخرى جثة الضابط على بعد امتار من مكان الحادث ملقى على الأرض , وأفاد أحد شهود العيان ان ملابس الضابط تعلقت بأسف السيارة مما أدى إلى سحله اسفل السيارة بعد ان صدمه السائق«

ورد المتهم في التحقيقات بانه لم يقصد دهس الضابط وحاول إيقاف السيارة دون جدوى، وانه اصطدم بسيارة أخرى كانت تسير امامه بسبب عدم قدرته على إيقاف السيارة.

وقد سألت «النيابة العامة» مجندًا بـ«الإدارة العامة للمرور» شهد برؤيته توقف المتهم قائد الحافلة بها في منتصف الطريق مما عطل حركة المرور، فبادر الضابط المجني عليه بسرعة التوجه إليه لإعادة الحركة بالطريق وفحص تراخيصه، ولكن المتهم لم يستجب إليه وقاد الحافلة تجاهه فصدمه بها، وتعلق جثمانه أسفل الحافلة حتى سقط منها ثم فرَّ المتهم هاربًا، وفد أكد «رئيس مباحث قسم قليوب» في التحقيقات أن تحرياته قد أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة خلال محاولته الفرار بعدما استوقفه الضابط المجني عليه لعدم حمله تراخيص السيارة، إذ هدده بالسير بالحافلة ليخلو الطريق له، فنتج عن ذلك صَدْمه ومن ثَمَّ وفاته.

وقد استجوبت «النيابة العامة» المتهم فيما هو منسوب إليه مِن قَتل المجني عليه عمدًا واستعماله القوة والعنف معه -وهو موظفٌ عام- لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، محدثًا به إصاباتٍ أودتْ بحياته، فضلًا عن قيادته مركبة بدون تراخيص القيادة والتسيير، وأمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

وندبت «مصلحة الطب الشرعي» لفحص عينة من دمائه بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما شكلت لجنة ثلاثية من «الإدارة العامة للمرور» لفحص الحافلة المتسببة للحادث بيانًا لحالتها وحالة المكابح بها وسبب تعطلها، وجارٍ استكمال التحقيقات.