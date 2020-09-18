شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت حار رطب.. والعظمي تصل لـ45 والرطوبة لـ90% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري .

وهناك أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة غرباً على السواحل الشمالية وأمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب غرب جنوب الصعيد نشطة على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 87 – 26 )، السواحل الشمالية ( 90 – 58 )، شمال الصعيد ( 55 – 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 10 ) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «31 – 23»، قنا «43- 26»، الأقصر «44– 27»، أسوان «45 – 29» .