شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة وخطباء بالمنيا يطالبون المصلين باستعادة القيم والأخلاق الجميلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أئمة وخطباء مساجد في المنيا، المصلين باستعادة القيم والأخلاق الجميلة، وبثها بين أفراد الأسرة والمجتمع. مؤكدا أن سيدنا محمد صلي الله علية وسلم، بعث متتم لمكارم الأخلاق، ووصفه الله عز وجل قائلا «وانك لعلي خلق عظيم» صدق الله العظيم.

قال الشيخ سلامه عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ان خطبة الجمعة كانت، بعنوان: “كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة”، ووقت الخطبة، كان في حدود عشر دقائق، وبذات ضوابط السابق الإعلان عنها.

وأكد «عبدالرازق» أنة تم مراعاة الظروف الراهنة، المتعلقة بالإجراءات الوقائية، داخل المساجد، بارتداء الكمامات، واصطحاب المصلي «سجادة الصلاة»، داعيا المولي عز وجل، ان يرفع البلاء عن البلاد، والعباد وعن مصرنا العزيزة، وسائر بلاد العالمين ..