شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشروعات تنموية وخدمية في كفر صقر بالشرقية بتكلفة 190 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة ،للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها .

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و106 مليون جنيه، منها 8 مشروعات خدمية بمركز ومدينة كفر صقر بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ؛و الصحة، والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والكهرباء، بتكلفة بلغت 190 مليون و890 ألف جنية.

أوضح محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ مشروع إنشاء عدد 2 وحدة ترشيح مياه فائقة الجودة بقرية تليجة لتعمل بطاقة 10 ألاف م3/ اليوم، بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء مستشفي كفر صقر المركزي بتكلفة 100 مليون جنيه، وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي.

وأشار محافظ الشرقية أنه جاري تطوير مركز شباب ناطورة بتكلفة 790 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم إستخراج التصاريح اللازمة لإنشاء موزع المؤانسة ذو الجهد المتوسط لخدمة أهالي القرية، ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس، أوضح محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة كفر صقر بتكلفة مالية بلغت 30 مليون و100 ألف جنيه شملت، إنشاء مدرسة آل لاشين للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل دراسي وبتكلفة 6 مليون و900 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة الإمام على الإبتدائية لاضافة 17 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و900 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة محب منصور الاحمدي للغات لاضافة 14 فصل وبتكلفة 7 مليون و800 ألف جنيه، وكذلك إنشاء إدارة كفر صقر التعليمية بتكلفة 8 مليون و500 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من إنشاء مدرسة محمد الأعصر للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل جديد وبتكلفة 22 مليون جنيه، وكذلك موزع كهرباء حانوت ذو الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنية.

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