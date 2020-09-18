شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، اليوم الجمعة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك لمدة 3 أشهر متواصل، عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز محافظة أسوان المختلفة.
وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، أن مديرية الشؤون الصحية بأسوان استعدت تمام لانطلاق المبادرة والتي بدأت اليوم وتهدف إلى الكشف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض، والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وفحص جميع المواطنين فوق 40 عامًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.