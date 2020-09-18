شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، اليوم الجمعة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك لمدة 3 أشهر متواصل، عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز محافظة أسوان المختلفة.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، أن مديرية الشؤون الصحية بأسوان استعدت تمام لانطلاق المبادرة والتي بدأت اليوم وتهدف إلى الكشف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض، والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وفحص جميع المواطنين فوق 40 عامًا.