شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مرشحين لانتخابات النواب في الوادي الجديد تقدموا بأوراقهم حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، برئاسة المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، تلقي اوراق المرشحين للإنتخابات بدائرتى الخارجة والداخلة لليوم الثاني على التوالي.
وقال المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، ان اللجنة تواصل اعمال اليوم الثانى لتلقى اوراق المرشحين بصورة منتظمة وبكل سهولة ويسر للمرشحين بعد استيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح، والمؤهل الدراسى وإقرار ذمة مالية، والكشف الطبى، ومايفيد سداد رسوم الترشح، وفتح حساب للدعاية الإنتخابية، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب ترشيح من الحزب بالنسبة للمرشحين الفردى عن الأحزاب وكافة الأوراق التي حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وتلقت اللجنة في اليوم الثانى اوراق المرشح محمد احمد عيسي فردى عن حزب أبناء مصر بدائرة الخارجة، ليصبح عدد المرشحين بدائرتى الخارجة والداخلة خلال اول يومين 10 مرشحين .
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