شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق مصر تعمل مع كل القوي الدولية بالأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مصر تلعب دوراً محوريا وأساسيا في المشاورات الليبية الدائرة الآن وخلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن هذه المشاورات تتم على ثلاثة مستويات في المغرب بمنتجع بوزنيقة، وقد توصلت إلى نتائج طيبة، وأيضا في مصر، وقد حضر للقاهرة وفد من أعضاء مجلس النواب من الغرب الليبي وممثل عن حكومة الوفاق، وكذلك هناك مباحثات ثالثة تتم في مونترو بسويسرا، وهذه سوف تستمر انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهراً، وأنه في الغالب أن السراج سيكلف أحد نوابه، لتسيير الأعمال.

وقال إن الدور المصري في هذه المشاورات يلعب دوراً محوريا وأساسيا، من منطلق رغبة القيادة والدبلوماسية المصرية في الحفاظ على وحدة التراب الشعب الليبي وحماية مقدراته، وأن مصر تتواصل مع الأطراف الدولية التي يمكنها أن تقوم بدور لإنهاء هذه الأزمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مشيرا إلى أن المشاورات الأخير تسير بشكل جيد وقد أفرزت بعض المخرجات التي كان مخطط لها.

وأوضح أن هناك تواصل أيضا مع الأطراف الأقليمية، وبخاصة بين مصر وتركيا، ورغم أن هذا التواصل غير معلن لكن هناك أجهزة من البلدين تعمل على تهدئة الأوضاع وتهيئة الساحة الليبية لانجاح المحادثات الدائرة بين الأطراف الليبية، وهو ما أكدته التصريحات التي ادلي بها قبل يومين ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أشاد فيها بالجيش المصري، وأن تركيا لن تدخل معه في حرب، وطالب بضرورة التواصل المستمر بين تركيا ومصر.

وأضاف أن هناك نقطتين غاية في الأهمية بالنسبة للمشاورات الليبية النقطة الأولي: هي أنه لابد من تكوين هيئة حاكمة جديدة في ليبيا، لأن القيادات الحالية خونت بعضها البعض ولم هناك نيه لنفس الأشخاص للعب أدوار في مستقبل ليبيا وهذا هو الطرح الذي تقدم به المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في مبادرته لوقف اطلاق النار بين الفرقاء الليبين، ثم اختيار مندوبين جدد من الأقاليم الليبية الثالثة، مثلما حدث في صريبا في السابق.

النقطة الثانية تتعلق بعمل اللجنة السياسية، والتي يجب عليها أن تتوصل إلى صيغة نهائية فيما يخص الاتفاق على وضع الدستور أولاً أم الانتخابات البرلمانية أولاً، وكذلك اللجنة الاقتصادية التي تبحث أيضا عائدات البيترول وما إذا كان سيتم إيداعها في البنك المركزي الليبي أم في حساب خاص في سويسرا، وكذلك بحث توزيع عمليات التنمية مع التركز على الأقاليم الجنوبية التي لم تلقي تنمية مناسبة خلال الفترات السابقة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المسرح السياسي الليبي اصبح جاهز الآن، لدخول لاعبين جدد، بعد إن إعلان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق رسمياً استقالته من الحكومة والمجلس الرئاسي، وكذلك استبعاد المشير خليفة حفتر بشكل غير رسمي من المشهد، كما مجلس الأمن اتخذ قرارات مهمة منها التمديد لبعثة الأمم المتحدة لمدة عام مقبل، وهذا سيستتبعه تعين مندوب لمراقبة الشؤون المالية، ومناقشة ما اذا كان سيتم الإبقاء على لمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أم سيتم تعيين مبعوث أممي جديد.

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