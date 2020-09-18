شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إصدار 11750 رخصة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والأعلاف خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، إلا أن القطاع قام بإصدار حوالي 11750 ترخيص تشغيل خلال تسعة أشهر منهم 335 رخصة خلال الفترة من 10/9- 16/9 لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة .

كما تمت الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضي، مما يدل على ريادتنا في صناعة الأعلاف وعلى تحقيق أفضل معدلات تصنيع لمخاليط الأعلاف طبقاً للمواصفات القياسية وخاصة بوجود مركز إقليمي للأغذية والأعلاف مرجعي معتمد دولياً يتم من خلاله فحص الأعلاف المصدرة للخارج.

وأضاف «سليمان»، أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم تطبيق كافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات مما يعمل على رفع كفاءة العنابر والحظائر وتحسين معدلات أداء الدواجن أو الحيوانات بداخلها.

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع يتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية من أجل تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنينن وذلك في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.