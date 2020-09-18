شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان «أهلا مدارس» بمركز شباب الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والنائبة فيبى فوزى عضو مجلس الشيوخ والمهندس أحمد المصرى نقيب مهندسي الاسماعيلية ورئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة وحامد أبراهيم حامد وكيل وزارة التموين والدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس ادارة المجلس الاقتصادى سيدات الأعمال وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بافتتاح معرض أهلا مدارس والذى أقيم بأرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الغرفة التجارية ومديرية الأمن والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال وجامعة قناة السويس ومديرية التموين والمحافظة وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد .

و شارك بالمعرض عدد 28 عارض من الغرفة التجارية و75 عارضة من سيدات الأعمال وعارضين من جامعة قناة السويس ويشمل المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بمختلف أصنافها والزى المدرسى وكافة مستلزمات العملية التعليمية والتى تباع بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراواح من 25 إلى 35 % وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين وأبنائنا الطلاب .

وقال نائب المحافظ ان المعرض يأتى في فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية وفى اطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد