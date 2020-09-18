شكرا لقرائتكم خبر عن قصة شهادة رفيق حسن البنا التاريخية.. الزور والبهتان منهج الجماعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد السكرى، عضو اللجنة التأسيسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان معروفا بـ"رفيق حسن البنا"، فهو مؤسس الجماعة مثله مثل البنا، لكنه اكتشف حقيقتها مبكرا، وكان أول من كتب عن انحرافاتها، وأصدر شهادات تاريخية فى مقالات له، فضلا عن كتاب يحتوى على أسرار التنظيم الحقيقية، هذه الشهادة أهميتها من أهمية شخص السكرى نفسه، فهو رجل أسس جماعة ثم فضح بنفسه انحرافاتها وكتب شهادته عنها.

يكشف السكرى، فى مقال له فى 11 أكتوبر عام 1947 جرائم حسن البنا، وتواصله مع قوى أجنبية، حيث قال فى المقال الذى وجهه لحسن البنا: استعنت بك أول الدعوة المباركة حتى إذا ما صلب عودك وأكملت دراستك وزاولت عملك فى الإسماعيلية وأنشأت شعبة أخرى، وفتح الله لك القلوب، وتعددت فروع الجماعة، آثرتك على نفسى وبايعتك، وطلبت من الناس أن يبايعوك، ولقد حددت بخطابك أسباب فصلى وهى، كما تقول: الاختلاف فى أسلوب التفكير وتقدير الظروف والأشخاص والأحوال، والاختلاف فى الشعور نحو الأشخاص، فإذا بك تقطع ما أمر الله به أن يوصل.