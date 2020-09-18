شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تؤكد تغطية الصراف الآلى لاستخراج تذاكر المترو لكل المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على مخطط تغطية كافة محطات المترو بماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر المترو، بجانب شبابيك التذاكر للتيسير على الركاب ومواجهة التكدس التي قد تحدث أمام شبابيك التذاكر.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لليوم السابع أن أى تكنولوجيا حديثة ستعمل الهيئة على اقتنائها لخطوط ومحطات المترو، وأن ماكينات الصراف الآلى ستغطى محطات الخطين الأول والثانى بالكامل والهيئة طرحت مناقصة لهذا الغرض، بحيث تصبح الخطوط الثلاثة بها ماكينات صراف آلى.

وأعلنت "القومية للأنفاق" فوز شركة فرنسية بتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا بعد منافسة مع أخرى أسبانية، لتغطية محطات الخطين الأول والثانى بالكامل، حيث ستعمل هذه الماكينات بالعملة النقدية المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية البنكية.

وكانت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق انتهت من أعمال تقييم وفحص العروض الفنية والمالية المتقدمة للمناقصة المحدودة التي طرحتها الهيئة لاختيار إحدى الشركات المتخصصة لتصنيع وتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا لمحطات الخطوط الثلاثة بالكامل، وانتهت أعمال التقييم إلى فوز عرض شركة رفينيو اس كوليكشن سيستمز فرانس ايه اس الفرنسية لحصوله على أعلى تقييم فنى ومالى.

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وفاز عرض الشركة الفرنسية بتوريد الماكينات الجديدة بقيمة 76 مليون جنيه بعد منافسة مع شركة اندرا سيستماس الاسبانية التي حصلت على تقييم فنى أقل وقدمت عرض مالى قيمته ما يعادل 85 مليون جنيه تقريبا، حيث طرحت الهيئة القومية للأنفاق المناقصة فى نوفمبر الماضى وحددت 20 يناير الجارى لتقى وتقديم العروض والعطاءات الفنية والمالية، وتقدمت 3 شركات للمناقصة إلا أن أحدهم تم رفض عرضها فنيا وبقت المنافسة بين اثنين من الشركات أحدهما فرنسية التى فازت عرضها بالمناقصة والأخرى اسبانية.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لتركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا فى كافة محطات المترو للتسهيل على الركاب فى استخراج وشراء التذاكر، بحيث يكون بإمكان الراكب استخراج وشراء التذاكر من هذه الماكينات باستخدام العملات المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك، وذلك بجانب شبابيك التذاكر الموجودة بالمحطات التى ستستمر فى بيع التذاكر للجمهور.