شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترصد 10 شائعات انتشرت فى أسبوع.. فيديو وإنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 10 شائعات، وتم التواصل مع الجهات المعنية والوزارات لكشف حقيقتها.

وتضمنت الشائعات تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، وتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، وبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.

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كما تضمنت الشائعات استخراج كارت "ميزة" لأصحاب المعاشات بمقابل مادي ونفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري ووقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة وإخلاء منطقة "إسطبل عنتر" بالقاهرة من السكان دون توفير سكن بديل لهم وإلغاء الأنشطة الطلابية بكافة الجامعات المصرية خلال العام الجامعي 2020/2021.











































