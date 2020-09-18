محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عاطل تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع في مدينة السلام. أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلا ً سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار). Advertisements وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا فرديا تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة بذات الإسلوب. تم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات بـ "المفتاح المصطنع" في السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.