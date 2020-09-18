ضبط صاحب استوديو صوت بحوزته برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة في القبض على صاحب استوديو صوت "غير مرخص" بحوزته أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة في منطقة بولاق الدكرور.
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة (استوديو تسجيل صوتي "بدون ترخيص" بمنطقة بولاق الدكرور، باستخدام أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو، وتمكن رجال مباحث المصنفات من ضبط (مالك الأستوديو).
وبتفتيش الاستوديو عثر بداخله على (جهاز حاسب آلي يعمل كوحدة مونتاج مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ومصنفات فنية غير مصرح بنسخها – مايك صوت لاستقبال وتكبير الصوت – سماعات أذن لاستخدامها بغرفة التسجيل – فلتر صوت لتقنية الصوت أثناء التسجيل).
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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