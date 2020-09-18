أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر عبر تقنية "فيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحر الأحمر.

وخلال اللقاء عرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض البحر الأحمر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021، والتي تتم بإعتمادات مالية تبلغ 411.5 مليون جنيه، وبمعدل تنفيذ 44%، في قطاعات الإسكان الإجتماعي، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم، والموارد المائية، فضلًا عن مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر، والأزهر الشريف، واستكمال مدينة الحرفيين التابعة لوزارة الأوقاف، موضحًا أن تنفيذ هذه الخطة الاستثمارية يتم عبر 5 برامج عمل تتضمن مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق والشوارع الداخلية داخل المدن، وبرنامج خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وبرنامج تحسين البيئة.

وعرض المحافظ جانبًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021 في إطار برامج العمل الخمسة السابق ذكرها، والتي تضمنت انشاء محطة تحلية الشلاتين بطاقة 9 آلاف م3يوم، واستكمال مبنى الوحدة المحلية ومجمع الخدمات بمدينة حلايب، وتطوير موانئ الصيد بالشلاتين وأبورماد، وتنفيذ المجزر الآلي بالشلاتين بطاقة 200 رأس من الجمال والغنم والماشية، والمجزر الآلي بالغردقة، بطاقة 400 رأس ماشية وغنم، وتحسين الصورة الحضارية بمدينة الغردقة.

وتناول محافظ البحر الأحمر على نحو تفصيلي المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة، خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021، حيث أشار إلى أن قطاع الإسكان، يشهد تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة الغردقة على مساحة تصل إلى 615 ألف م2، ليضم 6 آلاف وحدة سكنية، منها 5100 وحدة بمساحة 90 م، تضم 3 غرف وصالة، و900 وحدة بمساحة 75 م، تضم غرفتين وصالة، إلى جانبها خدمات متنوعة، تضم 10 حضانات، ومدرسة، ومسجدين، و120 محلا تجاريا.

Advertisements

وفي قطاع الطرق، أوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ ازدواج طريق سفاجا القصير مرسى علم بطول 200 كم، ومشروع انشاء ورفع كفاءة واعادة رصف كل من طريق الشلاتين أبو رماد بطول 65 كم، وطريق برنيس الشلاتين بطول 55 كم، وطريق الشلاتين أبو رماد، بطول 65 كم، وطريق أبو رماد حلايب بطول 40 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الزعفرانة رأس غارب وحمايته وتأمينه من أخطار السيول، بطول 41 كم، ورفع كفاءة طريق مرسى علم إدفو وتعديل المنحنيات الخطرة بطول 20 كم، أما الطرق التي تربط الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، فتشهد الخطة تنفيذ وصلة ربط الدائري الخارجي بالأوسط، وكذا وصلة طريق المطار حتى ميدان سينزو من تقاطع الطريق الدائري، بطول 13 كم، ورفع كفاءة طريق "قرية الخير" بداية من الطريق الساحلي بطول 10 كم.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أشار اللواء عمرو حنفي إلى أنه يتم تنفيذ محطة مُعالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3يوم، ومد خدمة الصرف الصحي للمدن بالمناطق المحرومة بالغردقة، وتنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحي لمدن رأس غارب، سفاجا، القصير، ومحطات المعالجة الثلاثية، وتنفيذ محطة تحلية مياه البحر "اليسر"، بطاقة 4080 ألف م3يوم بالغردقة، وإنشاء عدد 2 خزان أرضي سعة 20 ألف م3 بالكيلو 36 على خط الكريمات ـ الغردقة، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الغردقة الثلاثية، بطاقة 90 ألف م3يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة رأس غارب، بطاقة 10 آلاف م3يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة القصير طاقة 10 آلاف م3يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة سفاجا، طاقة 10 آلاف م3يوم، وتطوير رافع مياه الدهار واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بالغردقة خزان GLS سعة 10 آلاف م3، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق العرب والعفش بالغردقة، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب برأس غارب.

وفيما يتعلق بمشروعات الصحة، أوضح المحافظ أنه يتم إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي، بسعة 87 سريرًا بجميع التخصصات والعيادات الخارجية، كما عرض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا بمحافظة البحر الأحمر، ومنها تعقيم الشوارع والمنشآت العامة، وتأمين المنافذ المختلفة وعلى رأسها المطارات.

وتناول محافظ البحر الأحمر موقف تنفيذ المشروعات في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتنفيذ 12 مشروعًا بالمحافظة، باجمالي فصول 232 فصلًا، بتكلفة اجمالية 89 مليون جنيه، من بينها 5 مدارس جار البدء في إنشائها، بعدد 110 فصول، و7 مدارس جار عمل صيانة شاملة بها.

