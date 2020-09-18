مصر | ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والقاهرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بتأسيس

الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية".. وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.