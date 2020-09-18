مصر | جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع- ماكينات حفر- مكبرات صوت- مستلزمات إضاءة- إكسسوارات تجميل) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها نحو (2 مليون جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى، سلاح أبيض).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (871) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (183) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

