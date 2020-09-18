مصر | جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع- ماكينات حفر- مكبرات صوت- مستلزمات إضاءة- إكسسوارات تجميل) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها نحو (2 مليون جنيه).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى، سلاح أبيض).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (871) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (183) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.