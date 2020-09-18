مصر | ضبط 188 قطعة سلاح ناري و226 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 188 قطعة سلاح ناري و226 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (188 سلاح نارى

بحوزة 135 متهم).. وذلك على النحو التالى:

رشاش جرينوف.

(16) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(59) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات.

(108) فرد محلى.

(509) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

ضبط (232) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76747) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(343) حكم جناية.

(23082) حكم حبس جزئى.

(4617) حكم حبس مستأنف.

(37629) حكم غرامة.

(11076) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (226) قضية مخدرات بحوزة (237) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (15،776 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8،575 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،744 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (460 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (235 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،372 كيلو جرام)

كمية من مخدر الفودو وزنت (305 جرام).

عدد (10340) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (55) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (219) مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين، دراجتين ناريتين).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (20395) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (85) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.