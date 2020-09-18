مصر | تحرير 4653 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرير 4653 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (4653) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات (2295) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (132) مخالفة السير بدون تراخيص، (7) دراجات نارية مخالفة.

(38) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.