مصر | ضبط عاطل لسرقته السيارات بمدينة السلام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته السيارات بمدينة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع في مدينة السلام.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلا ً سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وإعترف بإرتكاب حادث سرقة سيارة بذات الإسلوب.

تم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.