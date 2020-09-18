شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يصدر تقريرا عن إنجازاته بحي الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس القومي للمرأة اليوم الجمعة تقريرحول نشاط المجلس في منطقة الأسمرات منذ بدٍئء المشروع حتي اليوم، تضمن التقرير مختلف الانشطة التي أعدها المجلس بالأسمرات، بدء من رفع الاحتياجات، مرورا بالأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية، بالإضافة للأنشطة القانونية والتوعوية هناك.

بدأ مشروع الأسمرات بدأ في مايو 2016هو مشروع سكني متكامل الخدمات أنشاؤه صندوق تحيا مصر بهدف إلى نقل قاطني بعض المناطق العشوائية إلى حي الاسمرات بمنطقة المقطم في محاولة من الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد وتوفير مناخ ومشاريع جيدة تعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة.

شارك االمجلس القومي للمرأة في تطوير وتنمية هذا الحي من خلال دراسة احتياجات سكان الحي، وتجهيز خطة عمل متكاملة لخدمة أهالي الحي وتقديم مجموعات من الأنشطة الخدمية في كافة المجالات الاجتماعية، الصحية، التعليمية، الرياضية، الثقافية من أجل تغيير السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية.

قمنذ بدأية المشروع تبني المجلس حملة فيرس سى ومليون صحة وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل الطبية والندوات والتوعية الطبية التي استفاد منها 5100 أسرة، بجانب

إعداد مجموعة من المستلزمات الطبية وتسليمها إلى المركز الطبي بالحي سداد مصروفات التأمين الصحي لطلاب مدرسة تحيا مصر2.

تجهيز حجرة لطبيب داخل مدرسة تحيا مصر2 ومدها بالأجهزة والادوات الصحية اللازمة تجهيز غرفة لتنظيم الاسرة داخل المركز الطبي، وذلك بالإضافة إلى تبنى المجلس حملة التامين على العمالة اليومية، فشتري المجلس 3000شهادة امان للسيدات بحى الأسمرات.

في إطار مشروع (بطاقتك حقوقك)، أصدر المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية 17000 بطاقة رقم قومي.

وشهد حي الاسمرات تنفيذ حملات طرق الابواب بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية وكيفية مجابهة الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الاستهلاك ‘ لأنى رجل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تم انشاء فصل للتعليم المزدوج ومركز تدريب لقسم الملابس الجاهزة تنمية مستدامة.وساهم المجلس في إعداد عدد من المعسكرات ( انا وماما – انا وبابا – انا وعائلتي – هكتشفنى) تستهدف المعسكرات إلى تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال.

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وأيضا نظم معسكر رياضي هدف إلى التوعية ان البنت والولد واجبات وحقوق ونبذ العنف واهمية النظافة، بجانب تنظيم معسكر رياضي ثقافي توعوي تحت عنوان تنمية مهارات القيادة وتنظيم ماراثون رياضي للسيدات شارك فيه الأطفال والشباب هدف إلى التوعية بأهمية

دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية المساواة وعدم التمييز واحترام الآخر ورفع شعار «البنت والولد قيمة واحدة يوم رياضى هدف إلى التوعية بأهمية الصدق والامانة»

ونظم المجلس عدد من الندوات القانونية بهدف توعية السيدات قانونياً وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية المجانية وإحالة السيدات الفقيرات لمحامين مكتب شكاوى المراة بالمجلس لرفع دعاوي قضائية لهن بالمجان.